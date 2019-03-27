СМИ: Частям ВСУ спущены проценты голосования за Порошенко

Украинские военные признают, что в части спущена команда о том, какой должна быть явка и процент поддержки за действующего президента Петра Порошенко на выборах 31 марта.

Явка в частях должна составить минимум 80%, а за Порошенко должно быть минимум 70% голосов. Об этом пишет издание "Страна", пообщавшееся с военными. С командирами частей проведены беседы, и в случае невыполнения заданных показателей им грозит вечное пребывание в том же звании или даже понижение. Всего в ВСУ служат около 250 тыс. человек.