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Экономика В России

"Будет сплошная инвентаризация": глава "Почты России" рассказал о ходе реорганизации

"Почта России" готовится к реорганизации – до 1 октября компания должна стать акционерным обществом со 100%-м участием государства. Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал о ходе акционирования на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

1 октября прошлого года компания вступила в стадию реорганизации и подготовки к акционированию, напомнил Николай Подгузов.

"1 апреля компания вступает в масштабную инвентаризацию имущества, будет сплошная инвентаризация. Будет составлен передаточный акт того имущества, которое в качестве взноса будет передано в акционерный капитал АО "Почта России", и до конца весны мы планируем Росимуществу и Минсвязи этот акт направить", - рассказал гендиректор компании.

"Летом мы ожидаем, что Прав примет решение об акционировании "Почты России", до 1 октября мы должны стать акционерным обществом со 100%-м участием государства", - заключил Николай Подгузов.

Напомним, в июне прошлого года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об акционировании Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России". Ряд депутатов поставили это решение в один ряд с повышением пенсионного возраста и НДС и предположили, что акционирование в дальнейшем приведет к приватизации "Почты России".

Николай Подгузов, Почта России, Минэк(2017)|Фото:http://tidings24.com/

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поясняли, что реорганизация "Почты России" пройдет "безболезненно и незаметно для населения". Изменения не предусматривают закрытия почтовых отделений, но в отдельных случаях, когда населенный пункт покинет последний житель, это будет сделано, отмечал Николай Подгузов ранее.

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"Будет сплошная инвентаризация": глава "Почты России" рассказал о ходе реорганизации

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Теги: почта россии, реорганизация, акционирование, николай подгузов



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