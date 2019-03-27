Порошенко: Диалог с Россией невозможен

Действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что возобновление политического диалога с Россией невозможно, пока Крым находится в ее составе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Олигарх выдвинул еще несколько условий: прекращение поддержки Донбасса, "вывод российских войск", освобождение всех украинские заключенных и моряков, арестованных за нарушение границы.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко также заявил, что на выборах ему противостоит президент России Владимир Путин.