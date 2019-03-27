27 Марта 2019
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Общество В России

"Почта России" планирует доставлять посылки за 48 часов

"Почта России" стремится сократить время доставки посылок до 48 часов. Правда, пока только для жителей городов с населением от 500 тыс. человек. Об этом генеральный директор Николай Подгузов рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня у "Почты России" – два основных приоритета развития: обновление почтовых отделений и логистика – "закрепление за компанией роль национального логистического оператора №1", рассказал гендиректор компании.

"Компания нацелена развивать логистические технологии: эта деятельность будет направлена на создание 38 логистических почтовых центров разного уровня, с целью покрыть всю территорию страны качественной доставкой, чтобы для городов-миллионников и "500-тысячников" скорость доставки от логистического центра до получателя составляла не более 48 часов", - сообщил Николай Подгузов.

Эту задачу компания планирует решить за 2-2,5 года. Первый этап развития логистики "Почты России" стартовал в этом году с созданием логистического центра во Внуково.

По словам Подгузова, "Почте России" удалось сократить время ожидания очередях на почтовых отделениях. При этом глава компании признал, что в часы пиковых нагрузок проблема сохраняется.

"Есть регионы, где в силу логистических особенностей возникает аритмия поставок почты, но мы работу по повышению качества нашего сервиса ставим во главу угла и добиваемся результатов", - заключил генеральный директор "Почты России".

Почта России, курьерская служба(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Почта России" планирует доставлять посылки за 48 часов

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Теги: почта россии, посылка, николай подгузов



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