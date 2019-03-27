Индия объявила себя космической державой после испытания противоспутникового оружия

Вооруженные силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации заявил, что страна "вошла в число великих космических держав".

Премьер подчеркнул, что миссия не направлена против какой-либо конкретной страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Индия работает над своей многоразовой транспортной космической системой (МТКС) по проекту "Аватар", и после 2025-2030 намерена начать покорять Луну.