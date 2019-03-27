Дочка Пескова считает, что в Госдуме не все депутаты "просто работают"

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента, известная своими скандальными высказываниями, поддержала олимпийскую чемпионку и телеведущую Марию Киселеву, которая собирается выдвигаться кандидатом в депутаты Мосгордумы. Рекламируя Марию, Лиза попутно намекает, что в Госдуму некоторые идут "светиться перед камерами", а вот в Мосгордуме принято исключительно работать.

"Олимпийская чемпионка Мария Киселева идёт на выборы в Мосгордуму. Непопулярное для спортсменов место. Многие из них привыкли ходить в Госдуму, где их снимают камеры, а в Мосгордуме все немного по-другому, там надо просто работать! Выбор Киселевой у меня вызывает уважение.

Мало кто знает, что бывшая ведущая "Слабого звена" стала директором Центра синхронного плавания в Строгино. Вернулась из шоу бизнеса в реальную работу, в тренерскую профессию. Это редкий случай.

Вся страна помнит Киселеву, и сейчас она в Строгино, Крылатском и Кунцево", - пишет Пескова (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, на прошлой неделе стало официально известно о желании завершившего карьеру биатлониста Антона Шипулина стать депутатом Госдумы от "Единой России". Сначала ему предстоит участвовать в праймериз в Серовском избирательном округе (Свердловская область). Место депутата от этого округа освободил в начале года Сергей Бидонько, перешедший на работу в свердловское правительство.