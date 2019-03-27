СК допросит врачей после смерти женщины в уральской больнице: ей могли неправильно поставить диагноз

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о смерти женщины в больнице. Она могла скончаться из-за неправильно поставленного диагноза.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, стало известно о смерти в больнице Первоуральска женщины 1989 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"Опрашиваются врачи и родственники умершей, анализируется соответствующая медицинская документация. В ходе проверки планируется провести судебную медицинскую экспертизу", - сообщили в ведомстве.

Как пообещали в следствии, по итогам обязательно будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, женщина скончалась в реанимации городской больницы после операции. Родственники считают произошедшее врачебной ошибкой и заявляют, что медики не смогли правильно поставить диагноз. Сами врачи все обвинения отрицают.