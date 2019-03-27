27 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

Приговор второму подростку, напавшему на пермскую школу №127, могут огласить уже в середине апреля

В Перми продолжается процесс над вторым подростком, напавшим на школу 127. Вскоре может прозвучать приговор, сообщили Накануне.RU в Мотовилихинском районном суде.

Напомним, нападение произошло 15 января 2018 г. На школу совершили налёт двое подростков. Пострадали 12 человек, тяжелее всех – учитель начальных классов, получившая 17 ножевых ран. Один из инициаторов резни уже получил срок – девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Второй парень, изначально признанный невменяемым, прошёл повторную экспертизу, по итогам которой признан вменяемым. Его дело поступило в суд. Процесс идёт в закрытом режиме.

Сегодня допросили свидетелей обвинения, также стороной представлены доказательства. Продолжится рассмотрение 29 марта, а в середин апреля уже может прозвучать приговор.

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Приговор второму подростку, напавшему на пермскую школу №127, могут огласить уже в середине апреля

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Теги: школа №127, Мотовилихинский райсуд Перми



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