Проблемы нужны? Тогда начинаем переименование центральной площади Екатеринбурга

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Проблемы нужны? Тогда начинаем переименование центральной площади Екатеринбурга

Идея переименования площади 1905 года в площадь 300-летия Екатеринбурга, которую администрация областной столицы решила оформить в качестве "народной инициативы", может стать причиной массового недовольства горожан.

На официальном сайте мэрии опубликована информация о том, что в Екатеринбурге продолжаются выборы кандидата на роль "народного" подарка к юбилею уральской столицы в 2023 году. Среди уже поступивших предложений – переустройство площади 1905 года с последующим переименованием в площадь 300-летия.

По мнению экспертов, опрошенных Накануне.RU, вынесение городской администрацией этого вопроса в публичную плоскость станет причиной очередной полемики между различными общественными группами. Среди них, ка минимум, представители КПРФ, традиционно проводящие акции у памятника Ленину и ревностно относящиеся к событиям Февральской революции 1905 года. Православные активисты, в свое время выступавшие за возвращение исторического названия площади "Кафедральная" и перезахоронение останков священнослужителей, погребённых когда-то рядом с Богоявленским храмом, где сейчас располагается автопарковка. И, наконец, горожане, которые с недоверием воспринимают действия горадминистрации после таких резонансных историй, как, например, отмена автобусного маршрута №24 и другие "оптимизационные" решения при попытках поднять зарплаты руководству города.

Директор Центра "Аналитик" Андрей Мозолин считает, что с точки зрения социологии сейчас не время заниматься переименованиями.

"В Екатеринбурге не так много мест, которые формируют локальную идентичность горожан, являются общими для всех, – пояснил Накануне.RU эксперт. – На самом деле многие просто не знают, что было в 1905 году, но есть привязка: "Где встречаемся?" – "На площади." – "На какой?" – "Пятого года." И всем всё понятно, нет никакого политического контекста. Если же кто-то хочет получить недовольство почти всех жителей города, протестные акции и так далее – пусть переименовывают. Но подчеркну: любые топонимические изменения привычных названий, тем более, такие кардинальные, в центре города ни к чему хорошему не приведут".

По убеждению социолога, не следует пытаться менять сложившуюся историю Екатеринбурга, с ней надо жить дальше.

митинг КПРФ плошадь 1905(2012)|Фото: Накануне.RU

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Личным мнением поделилась с Накануне.RU и руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

"Базисный вопрос, на мой взгляд, заключается не столько в переименовании, но в том, чем для нас является сегодня центральная площадь города, какую роль она играет в историческом, духовно-нравственном контексте, – считает Тамбова. – Сегодня сохраняется печальная ситуация, когда, по сути, на останках проводятся праздники, различные городские мероприятия".

Напомним, вопрос переноса останков почетных горожан, священнослужителей Екатеринбурга, захороненных рядом со снесённым Богоявленским собором, привлёк внимание широкой общественности, митрополит Кирилл неоднократно поднимал его вместе с Екатеринбургским отделением Всемирного русского собора, но ответа от официальных властей не последовало.

"На мой взгляд, говоря о наименовании центральной площади, следует прежде проявить уважение к памяти наших предков, – пояснила свою позицию Тамбова. – Лучше решать эти вопросы комплексно".

А по мнению депутата думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, следует вообще ввести мораторий на переименование городских объектов.

"На мой взгляд, надо запретить лет на 10-20 переименовывать улицы, сносить памятники и так далее, – заявил Накануне.RU депутат. – Пусть всё как есть, так и остаётся. Надо уважать свою историю, в том числе события 1905 года, а не давать поводы к созданию лишних проблем".

Накануне.RU также обратилось в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать "народную инициативу" по переименованию центральной городской площади. Советник главы города Екатерина Кузёмка пояснила, что инициатива принадлежит "исключительно" бывшему мэру областной столицы, члену Совета Федерации Аркадию Чернецкому, который неделю назад на расширенном заседании оргкомитета по подготовке к юбилею предложил горожанам активно включиться в процесс подготовки в празднику.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, тогда сенатор посоветовал подобрать объект народной стройки, собрав для реализации проекта средства с небольших фирм и добровольные пожертвования с горожан. И рассказал, что, "когда город готовился к празднованию своего 275-летия, средств было гораздо меньше, чем сейчас, но, отчасти за счет проведения лотерей, конкурсов и телемостов, удалось организовать яркий и насыщенный праздник".

При чём здесь площадь 1905 года, остаётся непонятным, ведь на оргкомитете Чернецкий говорил не о каком-либо переименовании, а о том, что в качестве объекта народной стройки можно выбрать, например, набережную реки Исеть.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проблемы нужны? Тогда начинаем переименование центральной площади Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: площадь 1905 года, переименование, 300-летие Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3068

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети