Проблемы нужны? Тогда начинаем переименование центральной площади Екатеринбурга

Идея переименования площади 1905 года в площадь 300-летия Екатеринбурга, которую администрация областной столицы решила оформить в качестве "народной инициативы", может стать причиной массового недовольства горожан.

На официальном сайте мэрии опубликована информация о том, что в Екатеринбурге продолжаются выборы кандидата на роль "народного" подарка к юбилею уральской столицы в 2023 году. Среди уже поступивших предложений – переустройство площади 1905 года с последующим переименованием в площадь 300-летия.

По мнению экспертов, опрошенных Накануне.RU, вынесение городской администрацией этого вопроса в публичную плоскость станет причиной очередной полемики между различными общественными группами. Среди них, ка минимум, представители КПРФ, традиционно проводящие акции у памятника Ленину и ревностно относящиеся к событиям Февральской революции 1905 года. Православные активисты, в свое время выступавшие за возвращение исторического названия площади "Кафедральная" и перезахоронение останков священнослужителей, погребённых когда-то рядом с Богоявленским храмом, где сейчас располагается автопарковка. И, наконец, горожане, которые с недоверием воспринимают действия горадминистрации после таких резонансных историй, как, например, отмена автобусного маршрута №24 и другие "оптимизационные" решения при попытках поднять зарплаты руководству города.

Директор Центра "Аналитик" Андрей Мозолин считает, что с точки зрения социологии сейчас не время заниматься переименованиями.

"В Екатеринбурге не так много мест, которые формируют локальную идентичность горожан, являются общими для всех, – пояснил Накануне.RU эксперт. – На самом деле многие просто не знают, что было в 1905 году, но есть привязка: "Где встречаемся?" – "На площади." – "На какой?" – "Пятого года." И всем всё понятно, нет никакого политического контекста. Если же кто-то хочет получить недовольство почти всех жителей города, протестные акции и так далее – пусть переименовывают. Но подчеркну: любые топонимические изменения привычных названий, тем более, такие кардинальные, в центре города ни к чему хорошему не приведут".

По убеждению социолога, не следует пытаться менять сложившуюся историю Екатеринбурга, с ней надо жить дальше.

Личным мнением поделилась с Накануне.RU и руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

"Базисный вопрос, на мой взгляд, заключается не столько в переименовании, но в том, чем для нас является сегодня центральная площадь города, какую роль она играет в историческом, духовно-нравственном контексте, – считает Тамбова. – Сегодня сохраняется печальная ситуация, когда, по сути, на останках проводятся праздники, различные городские мероприятия".

Напомним, вопрос переноса останков почетных горожан, священнослужителей Екатеринбурга, захороненных рядом со снесённым Богоявленским собором, привлёк внимание широкой общественности, митрополит Кирилл неоднократно поднимал его вместе с Екатеринбургским отделением Всемирного русского собора, но ответа от официальных властей не последовало.

"На мой взгляд, говоря о наименовании центральной площади, следует прежде проявить уважение к памяти наших предков, – пояснила свою позицию Тамбова. – Лучше решать эти вопросы комплексно".

А по мнению депутата думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, следует вообще ввести мораторий на переименование городских объектов.

"На мой взгляд, надо запретить лет на 10-20 переименовывать улицы, сносить памятники и так далее, – заявил Накануне.RU депутат. – Пусть всё как есть, так и остаётся. Надо уважать свою историю, в том числе события 1905 года, а не давать поводы к созданию лишних проблем".

Накануне.RU также обратилось в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать "народную инициативу" по переименованию центральной городской площади. Советник главы города Екатерина Кузёмка пояснила, что инициатива принадлежит "исключительно" бывшему мэру областной столицы, члену Совета Федерации Аркадию Чернецкому, который неделю назад на расширенном заседании оргкомитета по подготовке к юбилею предложил горожанам активно включиться в процесс подготовки в празднику.

Напомним, тогда сенатор посоветовал подобрать объект народной стройки, собрав для реализации проекта средства с небольших фирм и добровольные пожертвования с горожан. И рассказал, что, "когда город готовился к празднованию своего 275-летия, средств было гораздо меньше, чем сейчас, но, отчасти за счет проведения лотерей, конкурсов и телемостов, удалось организовать яркий и насыщенный праздник".

При чём здесь площадь 1905 года, остаётся непонятным, ведь на оргкомитете Чернецкий говорил не о каком-либо переименовании, а о том, что в качестве объекта народной стройки можно выбрать, например, набережную реки Исеть.