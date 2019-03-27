Теперь слышно хорошо! Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звёздных войн"

Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под главную тему из сериала "Звёздные войны".

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Телеграм-канал Belgorod01 опубликовал видеозапись церемонии, где отчётливо слышна именно эта музыка.

О том, почему принесение клятвы белгородского градоначальника проходило под столь странное музыкальное сопровождение, пока неизвестно.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации города Накануне.RU не удалось.

Напомним, ранее Галдун оскандалился тем, что грубо посоветовал пенсионеру носить слуховой аппарат. 29 января во время оглашения новых правил благоустройства, один из присутствовавших попросил врио мэра говорить громче. Юрий Галдун резко оборвал реплику, заявив буквально следующее: "Я не виноват, что меня не слышно, слуховой аппарат надо брать!"