27 Марта 2019
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Высокинский поздравил военнослужащих подшефного атомохода "Екатеринбург" с днем моряка-подводника

Глава уральской столицы Александр Высокинский поздравил военнослужащих подшефного атомохода "Екатеринбург" с днем моряка-подводника. Он находился в рабочей командировке в Гаджиево (Мурманская область), где расположена военно-морская база Северного флота России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Высокинский подарил книги, которые позволят скоротать время во время плаваний, а также инвентарь для игры в хоккей. Подводники организовали свою хоккейную команду и с успехом выступают на любительском льду.

Также подарки получили семьи военнослужащих.

В этом году отмечается 20-летие со дня установления шефских связей администрации Екатеринбурга с экипажем подводной лодки "Екатеринбург". Уральский регион и Гаджиево давно и тесно связаны дружескими узами, которые могут служить образцом созидательного сотрудничества.

Высокинский, командировка в Гаджиево(2019)|Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге создан специальный благотворительный фонд "Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье". Благодаря этой поддержке в гарнизоне возведен уникальный жилой дом, который за внешнее убранство жители прозвали "малахитовой шкатулкой".

Высокинский, командировка в Гаджиево(2019)|Фото: екатеринбург.рф

За время дружеских связей в Гаджиево побывали группы "Чайф", "Смысловые галлюцинации", "Настя", участники шоу "Уральские пельмени", а также Юлия Чичерина и Олег Митяев.

Высокинский, командировка в Гаджиево(2019)|Фото: екатеринбург.рф

"Проекту больше 20 лет, за это время было сделано очень многое", – подчеркнул Александр Высокинский.

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Высокинский поздравил военнослужащих подшефного атомохода "Екатеринбург" с днем моряка-подводника

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Теги: екатеринбург, высокинский, военнослужащие, атомход, моряк-подводник



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