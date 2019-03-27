Моор пообещал увольнять руководство ТРИЦ и ЭК "Восток" за двойную плату в квитанциях

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на телеканале "Регион Тюмень" пригрозил увольнением руководству Тюменского расчетно-информационного центра (ТРИЦ) и энгергосбытовой компании "Восток" в случае допущения ошибок при начислении платы за вывоз мусора.

Глава региона заявил, что не считает допущенные ошибки поводом для приостановки реформы, однако если в квитанциях за март также будет множество ошибок, то он поставит вопрос перед собственниками компаний о соответствии занимаемых должностей руководителей этих организаций. Он отметил, что к началу года в регионе была полная база данных с количеством проживающих.

"Дважды нашим ТРИЦ и компанией "Восток", которая выступает оператором, были допущены такие ситуации. Дважды был жесткий разговор", - заявил губернатор.

В компании "Восток" уже отреагировали на заявление главы региона. Гендиректор ЭК "Восток" Максим Ромашев заявил, что проблема двойных начислений связана с "определенными трудностями при взаимодействии с УК, и в первую очередь – с высокой инертностью этой среды". По словам руководителя предприятия, в прошлом году была проведена масштабная работа: представителям УК рассылали письма, проводили с ними встречи, на которых говорилось о необходимости координации действий, чтобы исключить двойные начисления.

"Также мы просили все управляющие организации уведомить нас о том, будут ли они заключать договор на услугу по обращению с ТКО или передадут жителей на прямые расчеты с регоператором. Однако часть компаний, обслуживающих жилфонд, проигнорировала все сигналы и сроки, за заключением договора обратилась только в конце января, а некоторые и позже. Разумеется, договор с региональным оператором заключить они не успели, однако строку "Обращение с ТКО" в свои квитанции включили, хотя технически не имели права этого делать в отсутствие действующего договора с ТЭО", - сообщил Максим Ромашев.

Он добавил, что все необходимые мероприятия для того, чтобы не допустить повторения ситуации в мартовских квитанциях, проведены, и по тем УК, у которых есть договоры с регоператором двойных начислений не будет.

"Что касается неточностей при начислениях – это результат отсутствия единой актуальной базы данных, в которой отражалось бы количество проживающих и которую можно было бы ежемесячно получать для проведения начислений. Миграция населения – процесс постоянный, и пока никто кроме самих жителей не располагает действительно полными данными о перемещениях граждан. Поэтому обращения, связанные с этим фактором, определенно будут, и мы будем отрабатывать их в рабочем режиме", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее тюменцы, недовольные появившимся в квитанциях суммами за вывоз мусора, штурмовали расчетные организации, требуя перерасчет. Некоторые жители города предлагают отказаться от платы за ЖКХ, пока не снизят тарифы.

24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля с квадратного метра жилья - был отменен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.