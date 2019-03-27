КХЛ решила не исключать ни один клуб из числа участников следующего чемпионата

Континентальная хоккейная лига приняла решение не исключать ни один клуб из числа участников следующего чемпионата.

Ранее сообщалось, что под угрозой исключения находятся три последних клуба рейтинга - "Адмирал", "Амур" и "Северсталь", а также словацкий "Слован", который не предоставил финансовых гарантий на следующий сезон.

Как сообщили Накануне.RU в КХЛ, Совет директоров принял решение утвердить число участников чемпионата на сезон-2019/2020 в составе 25 клубов.

"Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и дальнейшее развитие Лиги", - говорится в сообщении КХЛ.

Было поручено создать рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что команда из Объединенных Арабских Эмиратов в скором времени может вступить в КХЛ.