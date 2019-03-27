Александр Гусев обсудил с общественниками особенности реализации нацпроектов в Воронежской области

Воронежский губернатор Александр Гусев призвал общественников к конструктивной совместной работе в рамках реализации нацпроектов, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне он принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Воронежской области.

Обращаясь к общественникам, губернатор сказал:"Мы вступаем в пятилетку реализации национальных проектов. Цели очень амбициозные. Президентом обозначены цели, которых мы должны достичь. Очень важный момент – как нам правильно организовать взаимодействие в части планирования мероприятий в рамках нацпроектов, как осуществлять общественный контроль за исполнением этих мероприятий и достижением целей, и как нам вместе донести до населения результаты работы. Национальные проекты направлены на существенные изменения в отраслях, которые должно увидеть и оценить население. В этом вся сложность задачи и состоит. И здесь, безусловно, важна роль общественных организаций, Общественной палаты как координатора деятельности общественных организаций. Надеюсь, что такое взаимодействие у нас получится".

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в ходе заседания с докладом о реализации национальных проектов на территории Воронежской области выступил заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов. Он напомнил, что регион принимает участие в 11 национальных проектах. В регионе разработано 40 паспортов региональных проектов. Все целевые индикаторы нацпроектов интегрированы в Стратегию развития области и систему государственных областных программ. Заключены 37 соглашений с руководителями соответствующих федеральных проектов о достижении целей и показателей, доведенных до Воронежской области. В соглашениях о реализации региональных проектов определено более 250 целевых показателей, на достижение 192 из которых в 2019 г. заключены соглашения на субсидии из федерального бюджета. В текущем году Воронежской области на выполнение мероприятий региональных проектов в рамках заключенных соглашений из федерального бюджета уже выделено 6,8 млрд. руб., всего же до конца 2019 г. предусмотрено выделение 9,4 млрд. рублей. Софинансирование из областного бюджета в 2019 г. составит 5,8 млрд. рублей. Всего в регион планируется привлечь за 6 лет реализации национальных проектов (в 2019 – 2024 годах) оценочно более 40 миллиардов рублей из федерального бюджета (из областного бюджета будет потрачено порядка 20 миллиардов).

Председатель Общественной палаты региона Неля Пономарева рассказала о роли общественников в реализации приоритетных национальных проектов в Воронежской области. "Задача общественных институтов, то есть наша задача - видеть и транслировать жителям настоящую картину реализации проектов, давать обратную связь на местах и предлагать решения". И предложила сформировать совместно с профильными департаментами облправительства карту результатов мониторинга национальных проектов за 2019 год и последующие годы, которая будет доступна пользователям в сети интернет на сайтах Общественных палат по всему региону.

Участники заседания задали главе региона интересующие их вопросы. Один из них касался сохранения территории природного парка областного значения «Северный лес». Александр Гусев отметил, что правительство региона заинтересовано в сохранении парка и будет искать возможность его приобретения в государственную или муниципальную собственность. "Мы с собственниками земельных участков договорились, что никаких действий, связанных с попытками организовать строительство на этих участках, не будет", - пояснил Александр Гусев.

Губернатора спросили о территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Песчаный лог», которую, как оказалось, облюбовали владельцы квадроциклов. Александр Гусев подчеркнул, что такое поведение недопустимо и этот вопрос будет обсуждаться с представителями правоохранительных органов, а сама территория, прилегающая к мемориальному комплексу, должна быть использована под посадку зеленых насаждений.

Еще один вопрос оказался важным - обеспечение больных сахарным диабетом специальными средствами самоконтроля." У нас есть некоторый дефицит средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы понимаем, как формируются средства на медицину, и решение о дофинансировании из средств областного бюджета мы приняли", - ответил губернатор.

Общественников интересовали и темы, связанные с реализацией нацпроектов на территории региона, кадровым обеспечением медицинских учреждений в муниципальных районах Воронежской области, развитием добровольчества, экологией, реабилитацией инвалидов. По всем поступившим вопросам Александр Гусев дал необходимые разъяснения и поручения.