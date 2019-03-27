Для жителей пострадавшего дома в Магнитогорске организуют двухэтапную медицинскую помощь

В Магнитогорске жителей дома, которые пострадали от взрыва газа, обеспечат индивидуальным медицинским сопровождением. Соответствующее поручение по итогам встречи с жильцами дал врио губернатора Алексей Текслер, сообщили Накануне в пресс-службе главы региона.

Создана комиссия, которая организует двухэтапную медицинскую помощь пострадавшим магнитогорцам. В частности, жители пройдут углубленную диспансеризацию и профосмотры. По результатам обследования для каждого будет составлен паспорт здоровья и индивидуальный лечебно-реабилитационный план.

В региональном минздраве сообщили, что с момента ЧС за амбулаторной помощью обратились 743 человека, в том числе 171 ребенок. Психологическую помощь по "горячей линии" специалисты оказали 164 магнитогорцам, 24 их которых – дети. Сейчас на госпитализации в больнице в Магнитогорске находятся 4 человека, в том числе один ребенок.

Сегодня в мэрии Магнитогорска и.о. вице-губернатора Евгений Редин и глава города Сергей Бердников проводят прием жителей пострадавшего дома.

Напомним, накануне Алексей Текслер в Магнитогорске встретился с жителями пострадавшего дома. Люди высказали очень много претензий о выплатах, о нехватке денег на покупку жилья. По словам жильцов, стоимость квартир в городе выросла на 25-30%. И выплаты, которые получают люди, недостаточно для покупки квартиры, ее ремонта и обустройства. При этом невозможно купить квартиры меньшей площади.

Также пожаловались врио губернатора на то, что нынешние квартиры в пострадавшем доме, несмотря на решение экспертизы, непригодны для проживания. По их словам, они находятся в плачевном состоянии: "пол качается, везде трещины".