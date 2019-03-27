В подвале театра Никиты Михалкова нашли череп
В подвале Государственного театра киноактера нашли человеческий череп.
Давность смерти неизвестного оценивается примерно в 10 лет, сообщает агентство "Москва". Сотрудники Следственного комитета начали проверку.
Здание расположено в Москве на Поварской улице. Художественный руководитель театра - Никита Михалков.
Ранее в доме на юге Москвы нашли человеческий скелет, лежавший там с 90-х годов прошлого века. Жуткая находка была сделана в шахте лифта недостроенного здания, находящегося на реконструкции.