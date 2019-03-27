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Происшествия Пермский край

Суд взыскал с обидчиков Dj Smash в пользу музыканта 11 миллионов

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил многомиллионный иск Dj Smash (Андрей Ширман) к отбывающему наказание экс-депутату краевого заксобрания Александру Телепнёву и промоутеру Сергею Ванкевичу, сообщила Накануне.RU помощник председателя суда Альбина Хайбрахманова.

Напомним, за нападение на музыканта политику и промоутеру дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже Ширман подал иск о компенсации морального вреда. По некоторым данным, речь шла об 11,2 млн руб. Из них 500 тыс. руб. – лечение, 700 тыс. руб. – судебные издержки, 10 млн руб. – упущенная прибыль из-за невозможности выступать.

Хайбрахманова заявила, что иск удовлетворён частично – взысканы компенсация морального вреда и расходы на лечение, однако точную сумму назвать отказалась. По некоторым данным, речь идёт в общей сложности о сумме в 11 млн руб.

Добавим, ранее Мещанский суд Москвы взыскал с Тимати в пользу Телепнёва 30 тыс. руб. за оскорбительные публикации музыканта после потасовки в пермском клубе.

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Суд взыскал с обидчиков Dj Smash в пользу музыканта 11 миллионов

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Теги: Dj Smash, Александр Телепнев, Сергей Ванкевич, Свердловский райсуд Перми



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