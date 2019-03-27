Семья из Екатеринбурга засудила турфирму, отправившую их не в тот отель

В Екатеринбурге суд взыскал с туроператора более 220 тыс. руб. Причиной стало то, что путешественников разместили в другом отеле и в номере не той категории.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, семья из Екатеринбурга приобрела в ООО "Рой Тур" путевку в Доминикану, а именно в Пунта Кану. Уральцы выбрали номер "люкс" в отеле The Level Grand Suite и заплатили за путевку 940 тыс. руб. Однако по прилету к месту отдыха их заселили в совершенно другой отель и в семейный номер вместо обещанного "люкса".

Вернувшись с отдыха, пара обратилась с претензией туроператору: разница в стоимости туров, указанная сайте продавца, составила 280 тыс. руб. Однако оператор на претензию никак не отреагировал и семья подала в суд.

В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга в пользу каждого из истцов взыскал денежные средства в связи с предоставлением некачественных услуг - по 53 тыс. 126 руб., неустойку - по 20 тыс. руб., компенсацию морального вреда - по 10 тыс. руб. и штраф - по 20 тыс. руб. В пользу главы семейства также были взысканы расходы на оплату услуг представителя - 15 тыс. руб.

Однако истцы не согласились с решением в части присуждения неустойки и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Тот, внимательно изучив материалы дела, оставил решение без изменения.