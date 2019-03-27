Власти Прикамья объявили конкурс на закупку 27 тысяч "Подарков новорождённым"

Власти Прикамья объявили конкурс на закупку 27 тыс. наборов для акции "Подарок новорождённому". Максимальная цена контракта – 74 млн руб. Перед этим по всему региону прошло масштабное обсуждение состава подарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Месяц состав подарка и механизм его вручения рассматривали по всему краю.​ В общественных обсуждениях участвовали представители общественных организаций, родительского сообщества, депутаты, территориальные общественные советы, МФЦ и ЗАГСы.

Во время дискуссии жители региона чаще всего предлагали дополнить текстильные принадлежности памятным сувениром и информационной брошюрой для родителей. Эти пожелания учтут. Участники обсуждений также предлагали дарить игрушки, прорезыватели для зубов, памперсы.

Родители каждого новорожденного в 2019 г. получат подарочный набор из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ региона. Также будут вручать памятный сувенир и брошюру для родителей.

Закупку накануне объявило краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Максимальная цена контракта – 74 млн руб. Итоги подведут 22 апреля. Региональные власти намерены купить 27 тыс. подарочных наборов.

По словам заместителя министра социального развития Прикамья Надежды Подьяновой, идёт разработка макета памятного сувенира, его вместе с брошюрой закупят отдельно. Такой состав подарка не является окончательным. В следующем году он может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями жителей края.

Напомним, Пермский край присоединился к федеральной акции "Подарок новорожденному", проводимой в рамках Десятилетия детства. Вручать памятную коробку с детскими принадлежностями будут в органах​ ЗАГС. Всю необходимую информацию можно получить в Министерстве социального развития​ Пермского​ края по​ телефону (342) 217-77-46, в территориальных отделах социальной защиты. Там же​ пояснят, как получить подарок,​ какие предоставить документы.