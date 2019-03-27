Продюсер "Тобола" рассказал о конфронтации с Ивановым: "Он насмотрелся "Игры престолов"

Продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев подвел первые итоги проката киноленты на встрече с тюменскими журналистами и ответил на злободневные вопросы и критику в адрес ленты, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на претензии, он сразу заявил, что проект является "культурологическим", а прокат не нес цели окупить или заработать на фильме, так как это "историческое кино". Урушев также указал на похожую ситуацию с голливудской лентой "Фаворитка", которая шла параллельно с "Тоболом".

"Изначально больше, чем на 150 млн [рублей] мы и не рассчитывали", - отметил он. Напомним, что на съемки фильма ушло в общей сложности почти 500 млн руб. На кино "скидывались" из разных источников, в том числе были использованы и бюджетные средства Тюменской области.

Кроме этого, Урушев рассказал и о конфронтации с автором одноименного романа, который ранее сделал скандальное заявление и раскритиковал фильм.

"Иванов в обложке по мотивам фильма, ругая его, издал еще 10 тысяч экземпляров на волне проката", - ехидно заметил продюсер.

Также собеседник рассказал, что автор не справился со сценарием и настаивал на трехчасовой версии ленты, тогда пришлось урезать сценарий без него.

"Все, что берет за душу, мы все взяли в кинофильм, несмотря на все критические замечания", - парировал он критику в "скомканности" полнометражной версии истории.

По его словам, фильм гораздо лучше книги. "Сложнее всех было с теми, кто прочитал роман. Они критикуют, порой переписывая чужую критику, - добавил Урушев. - Но это нормально, каждый имеет право. По нашей статистике, фильм понравился 90% зрителям, а сама книга нравится, по нашим подсчетам, 60%, а остальные дочитать не могут".

В заключение добавим, что права на фильм и сериал выкуплены "Первым каналом", который уже осенью начнет показ сериала на телеэкранах. Монтаж завершился и в июне будет сдан на телевидение.