Гранты от ямальских нефтяников получат авторы 25 соцпроектов

В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" подвели итоги очередного грантового конкурса, проводимого в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщили Накануне.RU в компании, комиссия, состоящая из представителей компании, органов власти и СМИ, рассмотрела 118 заявок от жителей Ноябрьска, Муравленко и поселка Ханымей. Победителями признаны 25 проектов, их авторы получат гранты в размере от 70 тыс. до 400 тыс. рублей.

Большая часть инициатив, поддержанных в этом году, направлена на развитие сферы образования и сохранение культурных традиций. При этом эксперты уделили особое внимание проектам, предполагающим использование современных технологий в улучшении городской среды.

"Живой отклик и вовлеченность жителей ЯНАО демонстрируют, что грантовый конкурс действительно стал эффективным инструментом для решения актуальных социальных проблем малых городов и поселков арктического региона", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

Грантовый конкурс в Ноябрьске, Муравленко и Ханымее проводится в шестой раз. В этом году общая сумма грантов – 6 млн рублей.

Программа социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании. Она предусматривает развитие городской среды, поддержку спорта, проектов в сфере образования и культуры.