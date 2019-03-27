Кунгурскому машзаводу ищут инвесторов для возобновления производства

Власти Пермского края следят за ситуацией на Кунгурском машиностроительном заводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства промышленности и торговли.

Ситуацию на предприятии заместитель председателя правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов обсудил с Дмитрием Кормщиковым, выкупившим право требования ООО "СБК Геофизика" (основной кредитор завода). По праву требования Дмитрию Кормщикову перейдет часть имущества Кунгурского машиностроительного завода. В настоящее время ведется переуступка прав требования.

Предприниматель заверил, что заинтересован в восстановлении производства на Кунгурском машиностроительном заводе. Решение о прекращении производственной деятельности было принято в декабре прошлого года на собрании кредиторов. В арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве предприятия. В начале 2019 г введен конкурсный управляющий. Работники завода встали на учет в центр занятости, им выплачиваются пособия. Желающим трудоустроиться в другое место подбираются специальности, соответствующие профессиональному опыту сотрудников.

В дальнейшем все действия залогодержателя будут согласовываться с краевым минпромторгом. В ведомстве также сообщили о поиске потенциальных инвесторов для того, чтобы возобновление производства стало возможным.

Добавим также, что представители краевых властей, администрации Кунгура и полиция 20 марта совершили выезд на предприятие и осмотрели производственные цеха. Были выявлены следы демонтажа металлических деталей. По этому факту правоохранители уже проводят доследственную проверку. Как поясняют представители регионального Минпромторга, в настоящее время подтверждения хищения не зафиксировано, объект находится под охраной частного предприятия "ВИТЯЗЬ". Демонтаж оборудования на территории предприятия не осуществляется.