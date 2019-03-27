Госдума может перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Госдума может перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов

Депутаты Госдумы не будут отменять поправки в Жилищный кодекс РФ, запрещающие размещение хостелов в многоквартирных домах, но срок вступления закона в силу может быть изменен, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, сообщила, что максимальная уступка, на которую готовы пойти парламентарии, - продление срока вступления закона в силу до 1 июля 2019 г. Решение сегодня, 27 марта, будет обсуждаться на согласительной комиссии с членами Совета Федерации, которые ранее отклонили проект.

По данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. В то же время хостельеры говорят о губительном влиянии поправок на малый бизнес.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума может перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хостелы в многоквартирных домах, Госдума, Галина Хованская, Совет Федерации, согласительная комиссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2019 13:08 Мск Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах отклонен Совфедом
Ранее 06.03.2019 12:16 Мск Госдума официально запретила хостелы в жилых помещениях

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3062

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети