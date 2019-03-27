Госдума может перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов

Депутаты Госдумы не будут отменять поправки в Жилищный кодекс РФ, запрещающие размещение хостелов в многоквартирных домах, но срок вступления закона в силу может быть изменен, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, сообщила, что максимальная уступка, на которую готовы пойти парламентарии, - продление срока вступления закона в силу до 1 июля 2019 г. Решение сегодня, 27 марта, будет обсуждаться на согласительной комиссии с членами Совета Федерации, которые ранее отклонили проект.

По данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. В то же время хостельеры говорят о губительном влиянии поправок на малый бизнес.