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Продюсер фильма "Тобол" обвинил тюменских "пиратов" в сливе киноленты в сеть: "Это ворье"

Продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев рассказал, что пиратская копия нашумевшей киноленты по одноименному роману Алексея Иванова, предположительно, была слита местными злоумышленниками.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал во время встречи с тюменскими журналистами на пресс-конференции.

По его предположению, утечка могла произойти во время предпремьерного показа в самом Тобольске. Примечательно, что пиратская копия появилась сразу после торжественного показа для высокопоставленных чиновников и гостей в Тюмени. Напомним, что на премьеру пришел и министр строительства РФ - экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Из Тобольска ушла копия из кинозала в Интернет, мы с ней боролись, но кто-то ее упорно размещал, - заявил продюсер ленты. - Это просто кража, такое же воровство, как украсть кошелек".

Ущерб от утечки мог составить пятую часть от проданных билетов в кинотеатрах: так как легально кино посмотрело около 700 тыс. человек, а по подсчетам авторов фильма, еще 200 тыс. скачали копию из сети.

Урушев также добавил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU, что в Тобольске они видели две камеры в зале, но охрана веля себя "вяло" и не реагировала.

"Мы просили охрану принять меры, но она была сонная, мы ее разбудили и попросили принять меры. Это самое настоящее воровство, кто-то просто залез в карман, а за это вообще-то сажают", - добавил продюсер.

кадр из фильма "Тобол"(2019)|Фото: vokrug.tv

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Продюсер фильма "Тобол" обвинил тюменских "пиратов" в сливе киноленты в сеть: "Это ворье"

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Теги: Олег Урушев, фильм Тобол



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