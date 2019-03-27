За сбыт сильнодействующих запрещенных препаратов жительница Магнитогорска заплатит крупный штраф

В Челябинске осудили 30-летнюю жительницу Магнитогорска, ее признали виновной в приобретении, пересылке и сбыте запрещенных сильнодействующих веществ.

Через интернет злоумышленница нашла человека в Казахстане, который доставлял ей эти препараты, содержащие сибутрамин, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Потом через соцсети путем рассылки сообщений в специализированные группы она находила себе покупателей.

Суд назначил ей штраф в размере 75 тыс. руб.