За сбыт сильнодействующих запрещенных препаратов жительница Магнитогорска заплатит крупный штраф
В Челябинске осудили 30-летнюю жительницу Магнитогорска, ее признали виновной в приобретении, пересылке и сбыте запрещенных сильнодействующих веществ.
Через интернет злоумышленница нашла человека в Казахстане, который доставлял ей эти препараты, содержащие сибутрамин, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Потом через соцсети путем рассылки сообщений в специализированные группы она находила себе покупателей.
Суд назначил ей штраф в размере 75 тыс. руб.