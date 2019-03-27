В Челябинске суд продлил домашний арест фигуранту дела о сексуальном насилии в интернате

Челябинский областной суд продлил до 30 мая срок домашнего ареста Сергею К., обвиняемому по уголовному делу о сексуальном насилии над воспитанниками Лазурненского интерната.

"Областной суд частично удовлетворил ходатайство следователя, просившего продлить срок меры пресечения до 30 июня 2019 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Сергей К. обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых". По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений.

Напомним, в апреле прошлого года региональный минсоц принял решение закрыть Лазурненскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат. Свое решение в ведомстве объяснили чрезвычайной ситуацией, объявленной в Красноармейском районе в связи с введением режима ограничения подачи воды.