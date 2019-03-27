Пушков: Порошенко не с Путиным сражается, а со своим народом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что его главный оппонент - это Владимир Путин.

Напомним, Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах и уточнил, что его противник - единственный. Также украинский президент призвал жителей своей страны не вставать на колени перед российским лидером.

Алексей Пушков считает, что Порошенко "сильно завышает свой вес" такими высказываниями. По мнению сенатора, его главный соперник - это актер Владимир Зеленский, а главный противник - "те 75-80% украинцев, которые его на дух не выносят и мечтают избавиться от него".

"Порошенко не с Путиным сражается - со своим народом", - написал Пушков в своем Твиттере.

Как напоминает Infox.ru, ранее Петр Порошенко уже не раз противопоставлял себя Владимиру Путину и прощался с Россией. Объявив о желании баллотироваться на второй президентский срок, он говорил о необходимости "не допустить реванша Москвы".

Украинцы будут выбирать президента в это воскресенье, 31 марта.