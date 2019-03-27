Порошенко неожиданно вывел из-под санкций "фирмы-прокладки"

В санкционном списке, который на прошлой неделе утвердил украинский президент Петр Порошенко, исчезли несколько фирм, связанных с теневой торговлей металлоломом. На это обратило внимание украинское издание "Страна".

Так, из списка пропал Молдавский металлургический завод, который связывают с российским олигархом Алишером Усмановым и который до введения против него санкций в 2018 году вывозил с Украины лом черных металлов.

Также из списка выведены несколько российских мелких предприятий, часть из которых находится в стадии ликвидации, имеют в штате всего несколько человек и уставной капитал в размере... 10 тыс. рублей. Это ООО "Гууд Дрил", "Майбел", ОАО "Астон продукты питания и пищевые игредиенты", ООО "Рэмс-Эксим", "Русвнешторг", "Прохлада-ЗМ", "Порт Корвет". Большинство их них специализируются на поставках сырья и полуфабрикатов из металла. Это позволяет предположить, что из-под санкций выведены "фирмы-прокладки", которые являются посредниками теневого вывоза металлолома с Украины в Россию и Приднестровье.

Депутат Рады, замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец возмущен решением Порошенко.

"Эти предприятия были под санкциями. А сейчас мы делаем вид, что всего этого не было? Считаю недопустимыми такие решения. Особенно без аргументированных пояснений. Особенно на фоне скандала в оборонном комплексе. Будем инициировать создание временной следственной комиссии в парламенте по этому вопросу", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила на днях, что Порошенко имеет бизнес-связи с российскими властями и занимается махинациями для увеличения своей прибыли.