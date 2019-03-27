Россия поставит зарубежным партнерам около сотни самолетов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолетов Як-130. Об этом сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.

Он отметил, что Як-130 пользуется большой популярностью за рубежом, передает Regnum.

В январе сообщалось, что Лаос получит партию Як-130. Поставку этих учебно-боевых самолетов готовит корпорация "Иркут". Сколько именно самолетов планируется отправить в эту юго-восточноазиатскую страну, пока неизвестно.