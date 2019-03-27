Слушание дела о банкротстве "ЮТэйр" начнется в апреле

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял к производству иск финансовой компании "Флеш лайт капитал" о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр". Первое заседание состоится в апреле, передает корреспондент Накануне.RU.

В арбитраж, напомним, поступили четыре исковых заявления с требованиями банкротства перевозчика. Сумма требований по каждому из них порядка 300 тыс. руб. В авиакомпании задолженность называли незначительной.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авиакомпания обратилась к кредиторам с просьбой списать ей 31,4 млрд руб. задолженности. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд руб.