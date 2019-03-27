27 Марта 2019
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Общество В России

В Минтруде захотели продлить рабочий день жительницам сел

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, сообщает газета "Известия".

В настоящий момент селянки работают по сокращенному графику, то есть 36 часов в неделю, однако получают полную зарплату. У всех остальных граждан рабочая неделя составляет 40 часов. Норма была узаконена в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года.

В Министерстве труда считают, что норма устарела: якобы женщины на селе стали меньше времени тратить на огород и домашний скот.

Напомним, ранее в Роструде, находящемся в ведении Минтруда, заявили, что россияне очень много празднуют. Глава ведомства посоветовал гражданам больше работать, чтобы скорее "достичь успеха".

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В Минтруде захотели продлить рабочий день жительницам сел

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Теги: рабочий день, селянки, минтруд



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