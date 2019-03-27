В сети появились постеры выживших и "погибших" героев "Мстителей"

Marvel готовится к премьере последних "Мстителей". За месяц до премьеры (она назначена на 24 апреля в американском прокате, в России – 29 апреля) студия опубликовала постеры со всеми персонажами франшизы, при этом они разделены. На цветных постерах запечатлены герои, которые к данному моменту живы и, вероятно, продолжат спасать мир. Черно-белые постеры у тех из персонажей, кто погиб.

Стоит отметить, что всего за два месяца до премьеры последней части "Мстителей" в прокат вышла лента о новом и, скорее всего, ключевом персонаже команды супергероев – капитане Марвел. Мировые кассовые сборы фильма уже превысили $825 млн, а значит ему уже удалось обойти своего прямого конкурента из вселенной DC - фильм "Чудо-женщина", финишировавший в свое время с результатом $821 млн.

Что касается ленты "Мстители: Финал": она станет самой длинной среди всех работ студии Marvel – хронометраж составит три часа.