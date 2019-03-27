27 Марта 2019
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Политика Челябинская область

Алексей Текслер назначил и.о. министра дорожного хозяйства Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер назначил Александра Филиппова и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее глава области уволил Дмитрия Микулика в связи с отсутствием доверия, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель главы миндортранса Филиппов будет исполнять обязанности до министра без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 18 марта Федеральная антимонопольная служба России вынесла решение по антимонопольному делу в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Миндортранса и АО "Южуралмост". ФАС заявила, что установила наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%.

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Алексей Текслер назначил и.о. министра дорожного хозяйства Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, александр Филиппов, назначение,



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