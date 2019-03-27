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РФС направит штраф Погребняка на проекты по борьбе с дискриминацией

В Российском футбольном союзе официально раскрыли, куда будут направлены деньги, полученные от штрафа нападающего "Урала" Павла Погребняка.
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Напомним, Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Этими словами заинтересовались в РФС, речь шла о возможной дисквалификации форварда.

Во вторник комитет по этике принял решение наказать игрока "Урала" штрафом в размере 250 тыс. руб. Кроме этого, он получил условную дисквалификацию до конца нынешнего сезона.

В РФС уже определились, куда направят эти деньги. Как сообщили Накануне.RU в союзе, средства от штрафа пойдут на реализацию специальных проектов по борьбе с дискриминацией. Что это за проекты, в организации не уточнили.

Напомним, недавно Павел Погребняк забил свой первый гол за "Урал".

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РФС направит штраф Погребняка на проекты по борьбе с дискриминацией

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Теги: РФС, Погребняк, штраф



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