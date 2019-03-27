В Екатеринбурге стартовали работы по строительству "Эрмитаж-Урал"

В Екатеринбурге компания "Атомстройкомплекс" приступила к работе над строительством музея "Эрмитаж-Урал". В настоящий момент строители выполняют ограждение строительной площадки и организовывают пути подъезда для строительной техники. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

По предварительным оценкам, с учетом соблюдения всех необходимых процедур, стройка на участке начнется не раньше сентября 2019 года.

"Сейчас работы сосредоточены в существующем здании музея – идет демонтаж перегородок, закладка проемов, прокладка инженерных сетей. Сейчас на первом этаже существующего здания музея располагается несколько компактных залов – по проекту они будут преобразованы в единое выставочное пространство. Само здание музея является объектом культурного наследия областного значения – это помещение бывшей типографии "Гранит" – и требует особенного подхода", - рассказал руководитель проекта Юрий Толмачев.

По плану, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" будет состоять из двух корпусов - на Вайнера, 16 и Вайнера, 11. В начале года ради нового объекта на Вайнера,11 уже снесли старое кирпичное здание, там планируется разместить музей, а на Вайнера, 16 — фондохранилище. Ранее в мэрии заявляли, что на реконструкцию основного здания центра на Вайнера, 11 не хватает 60 млн руб. Однако начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская уверяла, что, несмотря на трудности, "Эрмитаж-Урал" будет открыт в срок – 20 мая 2020 г. Сумма контакта - 217 млн руб.

Ранее депутат гордумы и генеральный директор АО "ЛСР. Недвижимость – Урал" Владимир Крицкий заявил, что этот объект убыточный.

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