Апелляцию на приговор бывшему спикеру думы Тюмени начнут рассматривать в апреле

В Тюменский областной суд поступила апелляция на приговор бывшему спикеру тюменской думы Дмитрию Еремееву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Еремеев 23 июня 2018 года, совершая на "Тойоте" обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой "Тойотой", оба пассажира которой погибли на месте. У одной из жертв остались четверо детей и беременная жена. Ранее уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание за случившееся – штраф в 160 тыс. руб. – вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Как выяснилось в ходе повторного следствия, Еремеев находился в своем автомобиле не один, а с тремя местными юношами, которых он подобрал на трассе, чтобы подбросить в город. На суде они дали показания, что экс-чиновник ехал со скоростью в 120-140 километров в час, однако сам Еремеев утверждает, что скорость была ниже. Кроме того, гособвинитель указал на детализацию звонков Еремеева, согласно которой, во время удара на телефон был совершен звонок.

В итоге суд наказал его тремя годами условно. Прокуратура обжаловала это решение в связи с мягкостью. Добавим, после приговора Еремеева исключили из "Единой России".

26 марта дело поступило в областной суд. Оно поручено судье Людмиле Пикс. Первое заседание состоится в 10.00 11 апреля.