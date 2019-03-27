Рауфа Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу

Сенатора Рауфа Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом накануне заявил следователь в Басманном суде, где рассматривался вопрос о продлении ареста.

Также "комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу" проведут другим фигурантам дела о хищении газа, передает Regnum.

Напомним, арест временно отстраненного от должности сенатора продлили до 30 июня.

Также продлен срок ареста двоюродному брату сенатора - гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову, отцу сенатора - советнику главы "Газпром межрегионгаза" Раулю Арашукову.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Арашукова. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

Ранее Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности.