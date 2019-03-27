27 Марта 2019
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В Екатеринбурге проведут ещё одно исследование по транспортной реформе

Администрация Екатеринбурга решила провести очередное исследование по транспортной реформе. Как сообщается на едином сайте госзакупок, в этот раз мэрия выделит 12,5 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Подрядчику необходимо выполнять научно-исследовательскую работу по теме: "Анализ и прогноз пространственного поведения населения города Екатеринбург и разработка транспортно-экономической модели города на перспективу до 2035 года".

Добавим, что муниципалитет уже несколько раз заказывал проведение исследовательской работы на тему транспорта и его движения в городе. В этот раз власти просят составить схему, где будет указано, как используется общественный транспорт и как спрос на него изменится в будущем.

Подрядчик также должен провести анализ на тему того, куда чаще всего передвигаются люди, сформировать карту пересадок и остановок и оценить качество обслуживания.

Ранее власти ликвидировали рейсы №04 и 024. Сейчас маршрут 024 обслуживает два автобуса - 57А и 012. На экспертном совете в администрации Екатеринбурга было принято решение о полном восстановлении маршрута 024, который раньше связывал Сортировку и Вторчермет. Вместо одного маршрута 024, который якобы частично дублировал другие маршруты, горожан будут обслуживать муниципальные автобусы двух маршрутов №57 и №57а, дублирующие друг друга почти полностью.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года. Но те, кто проект транспортных изменений только разрабатывал и объявлял, уже не у власти в Екатеринбурге. А бурю общественного возмущения администрация под руководством Высокинского получает сполна.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике как со стороны горожан, так и экспертов.

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В Екатеринбурге проведут ещё одно исследование по транспортной реформе

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Теги: метро, екатеринбург, александр высокинский, транспорт, строительство



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