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Общество За рубежом

НАСА обвинили в сексизме из-за отсутствия двух "женских" скафандров для первого в истории дамского экипажа

Американское космическое агентство раскритиковали после того, как эта организация отказалась послать на орбиту первый в истории исключительно женский экипаж. Произошло это потому, что у НАСА нет двух скафандров среднего размера, которые потребовались бы обеим участницам экспедиции – Кристине Кох и Энн МакКлейн.

"НАСА ничем не лучше обычного универмага: отсутствие в женском отделе нужных размеров только что вывело двух астронавтов из истории – они могли бы стать первой космической миссией, состоящей исключительно из женщин", - пишет TMZ.

Кох и МакКлейн должны были отремонтировать солнечные панели на американском сегменте МКС, но НАСА заявило, что в распоряжении агентства сейчас только один скафандр среднего размера, и выбор пал на Кох. На прошлой неделе МакКлейн попробовала на тренировке отработать "выход в космос" в скафандре большего размера, но почувствовала дискомфорт, и руководство агентства сочло, что это может помешать эффективно работать и вообще сказаться на безопасности астронавтов.

В итоге место МакКлейн в экипаже займет мужчина.

В сети уже пишут об ущемлении прав женщин и сексизме в НАСА. Позже выяснилось, что имеющиеся скафандры вполне можно настроить под МакКлейн, но на это уйдет время и ресурсы, а это создаст отставание от графика работ.

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НАСА обвинили в сексизме из-за отсутствия двух "женских" скафандров для первого в истории дамского экипажа

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Теги: наса, сексизм, женский экипаж, скафандр



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