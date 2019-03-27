Ученые: каждая десятая преждевременная смерть связана с сидячим образом жизни

Ученые провели масштабные исследования, направленные на изучение влияния сидячего образа жизни на здоровье. Было подсчитано количество преждевременных смертей у малоподвижных людей.

В итоге по результатам работы была установлена доля ранней кончины от инфаркта, диабета и некоторых видов рака. Эксперты пришли к выводу, что каждая десятая смерть приходится на сидячий образ жизни. При этом основной угрозой при таком режиме является диабет второго типа.

Исследователи отмечают, что большинство смертей можно было бы избежать, увеличив уровень физической активности приблизительно на 50%, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стали известны результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.