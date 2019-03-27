Общественники на публичных слушаниях отстояли квартиру-музей Леонида Лапцуя

Общественность не поддержала идею объединения в одно музейное пространство двух квартир - писателя Леонида Лапцуя и геолога Василия Подшибякина. Об этом Накануне.RU сообщила лидер ямальских коммунистов, депутат окружного заксобрания Елена Кукушкина.

Слушания состоялись накануне в окружном музее МВК Шемановского. Присутствующим был представлен проект "Музея первых", разработанный ямальским департаментом культуры. Преобразования ямальские власти объясняют желанием сделать музей более популярным.

"Преподнесено все было очень красиво. Но, по-сути, от музея осталась бы одна комната. Зал с библиотекой писателя должен был соединиться с комнатой Подшибякина - ему принадлежала вторая половина дома. В спальне должно было расположиться кафе. Оставался только рабочий кабинет писателя", - сообщила Елена Кукушкина.

Она поддержала предложение первого секретаря окружного исполкома КПРФ Людмилы Журавлевой сохранить квартиру Леонида Лапцуя, в неизменном виде, в таком, в каком ее оставила вдова Лапцуя Елена Сусой. Во второй половине квартиры, принадлежащей ранее Подшибякину, Людмила Журавлева предложила сделать помещение для работы сотрудников музея и хранения дополнительных экспонатов.

"Василий Подшибякин достаточно известный геологоразведчик. И под этот музей у округа достаточно средств, чтобы создать большое современное здание, где будут располагаться экспонаты нефтяников, геологов, газовиков, если мы хотим сохранить историю освоения Севера. Но это никак не должна быть избушка из двух-трех комнат. Музея-квартиры Подшибякина уже не получится. В свое время когда продавалась квартира... здесь принято продавать квартиру со всеми вещами. Вещей Подшибякина, ну, их нет, понимаете? Просто нет. Потому создать музей-квартиру не получится, другое дело - на базе современного большого помещения, которое у нас в Салехарде можно приобрести", - высказала мнение депутат.

Сами слушания парламентарий оценивает, как несостоявшиеся.

"На мой взгляд, это был акт неповиновения. Слушания были свернуты. Предложение поставить вопрос на голосование было замято", - отметила Елена Кукушкина.

Также во время общественных обсуждений прозвучала идея создания рабочей группы по этому вопросу. Отметим, что в числе выступающих был депутат заксобрания Ямала, лидер организации "Ямал-Потомкам!" Эдуард Яунгад. Он предостерег общественность от резких шагов и призвал сохранить наследие всех советских деятелей.

Напомним, ранее коммунисты, представители молодежи, КМНС провели пикет с требованием сохранить в нетронутом виде квартиру-музей.