Общественники на публичных слушаниях отстояли квартиру-музей Леонида Лапцуя

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Общественники на публичных слушаниях отстояли квартиру-музей Леонида Лапцуя

Общественность не поддержала идею объединения в одно музейное пространство двух квартир - писателя Леонида Лапцуя и геолога Василия Подшибякина. Об этом Накануне.RU сообщила лидер ямальских коммунистов, депутат окружного заксобрания Елена Кукушкина.

Слушания состоялись накануне в окружном музее МВК Шемановского. Присутствующим был представлен проект "Музея первых", разработанный ямальским департаментом культуры. Преобразования ямальские власти объясняют желанием сделать музей более популярным.

"Преподнесено все было очень красиво. Но, по-сути, от музея осталась бы одна комната. Зал с библиотекой писателя должен был соединиться с комнатой Подшибякина - ему принадлежала вторая половина дома. В спальне должно было расположиться кафе. Оставался только рабочий кабинет писателя", - сообщила Елена Кукушкина.

публичные слушания, музей Леонида Лапцуя(2019)|Фото: vk.com/id32589647

Она поддержала предложение первого секретаря окружного исполкома КПРФ Людмилы Журавлевой сохранить квартиру Леонида Лапцуя, в неизменном виде, в таком, в каком ее оставила вдова Лапцуя Елена Сусой. Во второй половине квартиры, принадлежащей ранее Подшибякину, Людмила Журавлева предложила сделать помещение для работы сотрудников музея и хранения дополнительных экспонатов.

"Василий Подшибякин достаточно известный геологоразведчик. И под этот музей у округа достаточно средств, чтобы создать большое современное здание, где будут располагаться экспонаты нефтяников, геологов, газовиков, если мы хотим сохранить историю освоения Севера. Но это никак не должна быть избушка из двух-трех комнат. Музея-квартиры Подшибякина уже не получится. В свое время когда продавалась квартира... здесь принято продавать квартиру со всеми вещами. Вещей Подшибякина, ну, их нет, понимаете? Просто нет. Потому создать музей-квартиру не получится, другое дело - на базе современного большого помещения, которое у нас в Салехарде можно приобрести", - высказала мнение депутат.

публичные слушания, музей Леонида Лапцуя(2019)|Фото: vk.com/id32589647

Сами слушания парламентарий оценивает, как несостоявшиеся.

"На мой взгляд, это был акт неповиновения. Слушания были свернуты. Предложение поставить вопрос на голосование было замято", - отметила Елена Кукушкина.

Также во время общественных обсуждений прозвучала идея создания рабочей группы по этому вопросу. Отметим, что в числе выступающих был депутат заксобрания Ямала, лидер организации "Ямал-Потомкам!" Эдуард Яунгад. Он предостерег общественность от резких шагов и призвал сохранить наследие всех советских деятелей.

Напомним, ранее коммунисты, представители молодежи, КМНС провели пикет с требованием сохранить в нетронутом виде квартиру-музей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Общественники на публичных слушаниях отстояли квартиру-музей Леонида Лапцуя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Леонид Лапцуй, музей, публичные слушания, общественность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2019 15:10 Мск "Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" В Салехарде прошел пикет в защиту музея
Ранее 21.03.2019 12:30 Мск Ямальцев приглашают обсудить объединение музеев ненецкого писателя Лапцуя и геолога Подшибякина
Ранее 04.03.2019 15:15 Мск На Ямале под угрозой ликвидации оказался музей ненецкого писателя Леонида Лапцуя

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3062

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети