В Новосибирске задержание Абызова связали с "тарифными протестами" 2017 года

В Новосибирске в связи с задержанием Михаила Абызова вспомнили о "тарифных протестах" 2017 года.

Народ вышел на улицы после того, как региональные власти, вопреки распоряжению Дмитрия Медведева, решили повысить тарифы на услуги ЖКХ на 15% вместо 4%.

Свое решение региональные власти обосновали износом коммунальных сетей, а также тем, что этот процент должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить и компании теряют прибыль, напоминает Regnum.

Напомним, по данным следствия, Абызов в составе преступного сообщества похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей, принадлежащих организациям "Сибэко" и "РЭС". Эти компании осуществляли на территории области производство и передачу электроэнергии.

"Собственник сменился, теперь компания называется СГК, и энергосистема работает без резкого роста тарифов, не рухнула. Сегодня всем понятнее стало, куда предназначались деньги - в офшоры фейкового "министра открытого правительства" с такими честными глазами", - написал в Facebook один из организаторов протеста в 2017 году Тимур Ханов.

Отметим, в апреле 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил об отмене принятого в конце 2016 года постановления, предусматривавшего повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%.

В результате проверки обоснованности повышения тарифов ЖКХ прокуратурой Новосибирской области были выявлены некоторые нарушения.