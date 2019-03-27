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Бывшему замгубернатора Зауралья Ванюкову продлили срок содержания в СИЗО

27 марта Курганский городской суд оставил под стражей бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова - он пробудет в СИЗО до 28 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе судебного заседания прокурор выступил за то, чтобы оставить бывшего чиновника под стражей.

"Я никуда скрываться не собираюсь. Прошу домашнего ареста. Я просто хочу быть с семьей", - обратился Ванюков к суду.

Стоит отметить, что следователь СК не смог ответить суду о местонахождении заграничного паспорта Ванюкова. Обвиняемый также не смог пояснить то, где сейчас находится документ.

Одним из оснований для требования стороны обвинения оставить Ванюкова в СИЗО как раз был аргумент о наличии у бывшего чиновника загранпаспорта.

Адвокат Ванюкова отметила, что его "загранник" был изъят при задержании.

"Нет доказательств того, что Ванюков может скрыться", - отметил защитник.

бывший заместитель губернатора Зауралья Роман Ванюков(2019)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября прошлого года экс-замгубернатора Курганской области Роман Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Совсем недавно на Ванюкова, как и на Бабаяна, завели еще два уголовных дела - по версии следствия, экс-чиновник получил от двух бизнесменов взятки на общую сумму в 1 млн руб.

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Бывшему замгубернатора Зауралья Ванюкову продлили срок содержания в СИЗО

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Теги: Авак Бабаян, Роман Ванюков, уголовные дела, дорога, Щучанский район, Шумиха, СК, строительство, взятка, мошенничество



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