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Политика Северо-Кавказский ФО

Многотысячный бессрочный митинг в Ингушетии пытаются разогнать

Митинг за отставку властей Ингушетии объявлен бессрочным. Акцию, начавшуюся вчера в Магасе, поддержали десятки тысяч человек. Данные о количестве собравшихся расходятся, однако акция стала не менее массовой, чем митинг осенью прошлого года, в ходе которого жители Ингушетии выражали своё недовольство из-за передачи земель соседней Чечне.
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Нынешние протесты спровоцированы обсуждением закона "Об исключении вынесения на референдум вопроса об изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ". Однако в проекте пропал абзац, касающийся границ республики. Кроме того активисты сетуют на непрекращающиеся незаконные увольнения, кампанию по очернению оппозиции в соцсетях и т.д.

Митинг 26.03.2019 в Ингушетии(2019)|Фото: www.facebook.com/gogiev.jakob

Среди основных лозунгов митингующих – призывы о необходимости отставки главы Ингушетии, роспуска республиканского парламента и расследования дел о коррупции.

Власти изначально пытались согласовать проведение митинга в Назрани, но затем разрешили протестующим собраться в Магасе – административном центре Ингушетии. Акция была согласована вчера до 18 часов, однако позже её объявили бессрочной. В ответ силовики с рассветом предприняли несколько попыток разгона демонстрантов.

Митинг в Ингушетии 26.03.2019(2019)|Фото: www.facebook.com/gogiev.jakob

Как сообщает телеграмм-канал Фортанга.Орг, в Ингушетию стянуты сотрудники правоохранительных органов из Чечни, Дагестана и Ставрополья. Между ними и митингующими произошло несколько стычек, силовики применяли дубинками, в ответ в них кидались стульями. Лидеры протеста обратились к молодёжи с требованием разойтись, "молодёжь пока слушает, но негодует" – передаёт Фортанга.Орг.

Митинг в Ингушетии 26.03.2019(2019)|Фото: www.facebook.com/gogiev.jakob

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Многотысячный бессрочный митинг в Ингушетии пытаются разогнать

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Теги: Митинг, Ингушетия, Магас



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