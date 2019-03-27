27 Марта 2019
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Куйвашев поздравил хоккеистов "Уральского трубника" с исторической "бронзой" чемпионата России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил тренеров и игроков хоккейного клуба "Уральский трубник" (Первоуральск). Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
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Команда впервые в своей истории стала бронзовым призером чемпионата России по хоккею с мячом. Куйвашев отметил, что уральцы показали лучший результат по итогам сезона за всю историю клуба и достойно представили регион на российской спортивной арене.

"Такого замечательного результата вы достигли благодаря мастерству, победному настрою, волевым качествам и четкой слаженной командной работе", - говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

Напомним, второй матч серии за третье место чемпионата России между командами "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник" состоялся во вторник в Иркутске. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом 2:7.

ХК "Уральский трубник" (Первоуральск)(2019)|Фото: trubnik.info

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Куйвашев поздравил хоккеистов "Уральского трубника" с исторической "бронзой" чемпионата России

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Теги: Куйвашев, Уральский трубник, поздравление



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