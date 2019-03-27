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Директор роддома со "смешными" зарплатами назвала свой доход "коммерческой тайной"

Директор Салаватского роддома в Башкирии Альбина Фатыхова, которая рассмешила персонал отчетом о зарплатах в учреждении, отказалась говорить о собственном заработке.

Фатыхова сослалась на коммерческую тайну, передает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, 25 марта прошла встреча работников роддома с членом Совета по правам человека Наталии Евдокимовой. На ней директор заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки - 35,4 тысячи, детские медсестры - почти 30 тысяч, младший медперсонал – 21. После чего зал разразился овациями и смехом.

Фатыхова назвала смех медиков "запланированным сценарием" и "выступлением на публику".

В профсоюзе "Действие" предположили, что существенные деньги получают представители административного аппарата, отсюда такие статистические данные.

Стоит отметить, сейчас в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, идет борьба против концессии. Врачи, потерявшие медицинский стаж и льготы из-за перехода, массово увольняются. Оставшиеся вступают в профсоюз.

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Директор роддома со "смешными" зарплатами назвала свой доход "коммерческой тайной"

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Теги: роддом, башкирия, врачи, зарплаты



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Ранее 26.03.2019 15:41 Мск Врачи роддома в Башкирии рассмеялись и зааплодировали, услышав отчет о своих "зарплатах"

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