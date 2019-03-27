Александр Моор: новый терминал в Рощино начнет работу в 2023 году

Компания "Новапорт", которая является оператором тюменского аэропорта "Рощино" ведет работу над созданием проекта второго терминала. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на телеканале "Регион Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что пассажиропоток "Рощино" растет, и Тюмень имеет хорошие перспективы развития, как региональный хаб. Уже сегодня из аэропорта Тюмени летают самолеты по 54 направлениям. Только до Москвы ежедневно совершается 11 рейсов. Ведется проектирование второго терминала.

"Вернее сказать, это будет расширение действующего терминала. Площадь действующего терминала составляет 27 тыс. кв м, плюсом будет еще 17 тыс. кв. м. Причем, даже в действующем терминале будет проведена реконструкция, потому что технология обслуживания, с учетом планов по расширению, потребует этих изменений. На реконструкцию потребуется где-то три с половиной года, чтобы к 2023 году этот терминал уже был в полной боевой готовности, и был готов к росту того пассажиропотока, на который мы рассчитываем", - сообщил глава региона и добавил, что одновременно с комплексом аэропорта проектируется новая гостиница.

На вопрос удастся ли "Рощино" после реконструкции обогнать "Кольцово" с его 4 млн пассажиров в год, Моор ответил уклончиво: "мы никого не догоняем, не обгоняем, у нас свои планы развития".

Напомним, в январе 2017 года аэропорт Рощино был открыт после реконструкции. Она велась в два этапа без остановки полетов.