27 Марта 2019
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Общество Курганская область

"От вас ждем адекватной работы". Шумков заявил, что управляющим организациям необходима "перезагрузка"

Глава Курганской области Вадим Шумков встретился с руководителями управляющих компаний областного центра.

На встрече врио губернатора отметил, что жители не всегда довольны их работой.

"Времена, когда не было спроса за качество предоставляемых услуг, прошли. Мне не нравится, когда я хожу по дому, и женщина, которая мне в матери годится, говорит, что она вынуждена сама мыть полы в подъезде, потому что услуги управляющей компанией оказываются некачественно и не в полном объеме", - сказал Шумков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области, Вадим Шумков предложил управляющим компаниям сделать "перезагрузку". Он отметил, что будет создан парк техники, которую коммунальщики смогут арендовать на уборку территорий.

"Мы готовы работать совместно с вами, помогать техникой, будем субсидировать платежи для ее приобретения, проводить модернизацию сетей, дорог. Но и от вас ждем адекватной работы по качественным услугам для населения. Я не позволю залезать в карман людей. Это моя жизненная позиция", - добавил Шумков.

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"От вас ждем адекватной работы". Шумков заявил, что управляющим организациям необходима "перезагрузка"

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Теги: Вадим Шумков, Зауралье, Курган, управляющие компании, перезагрузка



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