У двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье обнаружены травмы

Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), у одной нашли следы обморожения кожных покровов на спине, у другой – рана на заднем краю левого плавника.

Отмечается, что для них были разработаны индивидуальные планы и рекомендации по лечению.

Ранее "китовую тюрьму" посетили группа ученых и экспертов. Оценивались состояние здоровья животных, условия их содержания и состояние окружающей среды в бухте.

Эксперты пришли к выводу, что подавляющее число животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает.

В бухте Средняя, напомним, находятся 10 косаток и 87 белух.

Как сообщалось, эксперты рабочей группы при Минприроды взяли анализы крови у морских млекопитающих. На каждое животное составят подробную анкету, где будет описано его физическое состояние, индивидуальные особенности, составлен рацион питания. Анкеты передадут на консилиум ученых для принятия решений о судьбе каждой особи.

Ранее Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.