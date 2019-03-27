СК: травмы сургутских "Свидетелей Иеговы"* либо получены вне следствия, либо их нет вовсе

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

СК: травмы сургутских "Свидетелей Иеговы"* либо получены вне следствия, либо их нет вовсе

Следователи опровергли информацию о пытках "Свидетелей Иеговы"* в Сургуте, подтверждение которой ранее также не нашли в Европейском суде по правам человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Информация об избиении задержанных сначала появилась в СМИ, а после – в заявлениях девяти фигурантов расследования правоохранителям. Проверка показала, что из-за сопротивления перед обыском против нескольких из них применили боевые приёмы. Результат – незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Остальные травмы, в том числе ожоги от электрошокера, на которые ссылаются заявители, согласно заключениям, не могли быть получены в день следственных действий при обстоятельствах, указанных в объяснениях. Они появились позже. У нескольких "свидетелей", сообщивших о применении к ним насилия, травм и вовсе нет. Это подтверждает судебно-медицинская экспертиза.

"Проверка продолжается, однако следствие считает, что распространение сургутскими "Свидетелями Иеговы"* информации о применении насилия являются попыткой воздействия на следствие, и направлено на дискредитацию правоохранительных органов", - полагают в управлении.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае. Европейский суд по правам человека отказал Сергею Логинову в применении срочных обеспечительных мер по делу из-за того, что его якобы пытали в рамках расследования "работы" в Сургуте ячейки.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК: травмы сургутских "Свидетелей Иеговы"* либо получены вне следствия, либо их нет вовсе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Свидетели Иеговы, арест, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2019 15:23 Мск ЕСПЧ не стал защищать сургутского "Свидетеля Иеговы"* от России
Ранее 28.02.2019 12:45 Мск Главный "Свидетель Иеговы"* из Урая вышел из СИЗО
Ранее 26.02.2019 10:11 Мск В Сургуте попавшие под "уголовку" "Свидетели Иеговы"* встретились с омбудсменом
Ранее 20.02.2019 15:30 Мск СК: информация о пытках последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте – ложь
Ранее 19.02.2019 15:02 Мск В Сургуте начались аресты "Свидетелей Иеговы"*
Ранее 07.02.2019 10:09 Мск Спецслужбы разгромили в Урае ячейку "Свидетелей Иеговы"*

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3053

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети