СК: травмы сургутских "Свидетелей Иеговы"* либо получены вне следствия, либо их нет вовсе

Следователи опровергли информацию о пытках "Свидетелей Иеговы"* в Сургуте, подтверждение которой ранее также не нашли в Европейском суде по правам человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Информация об избиении задержанных сначала появилась в СМИ, а после – в заявлениях девяти фигурантов расследования правоохранителям. Проверка показала, что из-за сопротивления перед обыском против нескольких из них применили боевые приёмы. Результат – незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Остальные травмы, в том числе ожоги от электрошокера, на которые ссылаются заявители, согласно заключениям, не могли быть получены в день следственных действий при обстоятельствах, указанных в объяснениях. Они появились позже. У нескольких "свидетелей", сообщивших о применении к ним насилия, травм и вовсе нет. Это подтверждает судебно-медицинская экспертиза.

"Проверка продолжается, однако следствие считает, что распространение сургутскими "Свидетелями Иеговы"* информации о применении насилия являются попыткой воздействия на следствие, и направлено на дискредитацию правоохранительных органов", - полагают в управлении.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае. Европейский суд по правам человека отказал Сергею Логинову в применении срочных обеспечительных мер по делу из-за того, что его якобы пытали в рамках расследования "работы" в Сургуте ячейки.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.